В Татарстане подарочный набор для новорожденного подорожал до 14 тыс. руб. Распоряжение о повышении стоимости подарочного комплекта опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость набора для новорожденных в Татарстане повысилась до 14 тыс. рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Стоимость набора для новорожденных в Татарстане повысилась до 14 тыс. рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Документ о повышении стоимости набора с 1 января 2025 года подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Подарочные наборы для младенцев в Татарстане раздают семьям с детьми с доходом ниже прожиточного минимума 15 073 руб. на одного человека.

В подарочный набор входят одежда, полотенца, пеленки, подгузники, гигиенические средства и другие необходимые для новорожденных вещи.

Акцию в республике запустили в 2020 году для поддержки малоимущих семей.

Дарья Сайфиева