19 районов Татарстана допустили снижение поступлений налогов по УСН

В I квартале 2025 года поступления налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) сократились в 19 муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

«В отдельных районах объем задолженности может полностью перекрыть снижение налога. Учитывая, что задолженность является резервом пополнения бюджетов, нам совместно с налоговыми органами, службой судебных приставов и муниципалитетами необходимо продолжить работу по ее сокращению», — заявил господин Файзрахманов.

Министр финансов отметил, что в целом динамика поступлений налогов положительная. Всего за январь — март налогов на совокупный доход поступило 5,6 млрд руб., из них 4,1 млрд — по УСН.

Анар Зейналов