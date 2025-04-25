Расходы бюджета Татарстана в 2025 году составили 107 млрд рублей
Расходы консолидированного бюджета республики Татарстан в 2025 году составили 107 млрд руб. Об этом сообщили на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Кабмине Татарстана.
Расходы бюджета Татарстана в 2025 году составили 107 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане на 2025 год предусмотрено 44,6 млрд руб. 24,7 млрд руб. выделят из федерального бюджета.
Из бюджета Татарстана направят 19,9 млрд руб.
За 1 квартал года в республике освоено 4,8 млрд руб.
Ранее сообщалось, что в январе 2025 года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 33,8 млрд руб. или 6% от годового плана.