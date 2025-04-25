С начала года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 161,2 млрд рублей

В I квартале 2025 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 161,2 млрд руб., из которых налоговые и неналоговые доходы составили 140,1 млрд руб. Об этом стало известно в ходе республиканского совещания финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов Татарстан занимает четвертое место среди субъектов РФ. Основную часть поступлений обеспечил налог на прибыль — 55,9 млрд руб. Налог на доходы физических лиц принес в бюджет 38,1 млрд руб.

В бюджет республики также поступило 11,3 млрд руб. налога на имущество организаций и 10,2 млрд руб. акцизов. Налоги на совокупный доход составили 5,6 млрд руб., земельный налог — 2,1 млрд руб.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов 121 млрд руб. зачислено в республиканский бюджет, а 19,1 млрд руб. — в местные бюджеты.

Неналоговые доходы составили 15,3 млрд руб., из которых 13 млрд поступило в бюджет республики и 2,3 млрд — в местные бюджеты.

Анар Зейналов