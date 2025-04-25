Инфляция в Тамбовской области в марте составила 11,59%

Годовая инфляция в Тамбовской области составила 11,59% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен в марте составил 100,4% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,5%, непродовольственные стали дешевле на 0,01%. Цены на услуги выросли на 0,8%.

Годовая инфляция в Белгородской области в марте 2025 года составила 9,8% по сравнению с мартом 2024-го, в Воронежской — 11,97%, в Курской — 10,88%, в Липецкой — 11,05%, в Орловской — 10,59%.

Егор Якимов