Инфляция в Воронежской области в марте составила 11,97%

Годовая инфляция в Воронежской области составила 11,97% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в марте составил 100,7% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 3,6% непродовольственные — на 1,6%. Цены на товары и услуги выросли на 3%.

Годовая инфляция в Белгородской области в марте 2025 года составила 9,8% по сравнению с мартом 2024-го.

Ульяна Ларионова