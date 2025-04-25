Инфляция в Липецкой области в марте составила 11,05%

Годовая инфляция в Липецкой области составила 11,05% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в марте составил 100,7% по отношению к февралю. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,7% (за год — на 14%), непродовольственные — на 0,6% (7,2%). Цены на услуги выросли на 0,8% (12%).

Годовая инфляция в Белгородской области в марте 2025 года составила 9,8% по сравнению с мартом 2024-го, в Воронежской — 11,97%, в Курской — 10,88%.

Юрий Голубь