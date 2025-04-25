Инфляция в Орловской области в марте составила 10,59%

Годовая инфляция в Орловской области составила 10,59% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Орелстата, индекс потребительских цен в марте составил 100,67% по отношению к февралю. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,97% (с начала года — на 2,54%), непродовольственные — на 0,28% (0,92%). Цены на услуги выросли на 0,83% (3,46%).

Годовая инфляция в Белгородской области в марте 2025 года составила 9,8% по сравнению с мартом 2024-го, в Воронежской — 11,97%, в Курской — 10,88%, в Липецкой — 11,05%.

Алина Морозова