Инфляция в Курской области в марте составила 10,88%

Годовая инфляция в Курской области составила 10,88% в марте 2025 года по сравнению с мартом прошлого года, сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Курскстата, индекс потребительских цен в марте составил 100,7% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары за месяц подорожали на 14,23%, непродовольственные — на 6,62%, а цены на услуги выросли на 12,2%.

В Белгородской области инфляция в марте составила 9,8%, в Воронежской — 11,97%.

Ульяна Ларионова