Лишение депутата мандата за слова о «сжигании собачников»; уход мэра Нижнекамска в отставку

Общественные деятели Татарстана направили коллективное обращение Генеральному прокурору России Игорю Краснову. Поводом стали высказывания депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева о владельцах собак. В обращении поднимается вопрос о возможной отставке парламентария.

Рамиль Муллин сложил полномочия мэра Нижнекамска и главы Нижнекамского муниципального района досрочно. Это решение связано с новым назначением — раис Татарстана Рустам Минниханов предложил Муллину стать своим помощником. Исполняющим обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района будет Радмир Беляев, который до сегодняшнего дня возглавлял Менделеевский район республики.

Дорожные службы завершили ремонтные работы по обновлению дорожного полотна на федеральных трассах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. В Татарстане основной объем работ пришелся на автодорогу М-7 «Волга» и подъездные пути к Ижевску, Перми и Кирову, где отремонтировали 6360 кв. м дорожного полотна.

Четыре инвестиционных проекта для Лаишевского, Зеленодольского, Менделеевского и Алексеевского районов получили одобрение на заседании совета по инвестициям Республики Татарстан. В их числе — многофункциональный автокомплекс, производство высокотехнологичных устройств, биогазовый комплекс и картинговый клуб.

Компания «ИКран» из Набережных Челнов планирует привлечь 100 млн руб. из «Фонда прямых инвестиций» для расширения производства кранов-манипуляторов. Эти средства пойдут на оснащение новых цехов оборудованием и локализацию производства. Сами производственные помещения предприятие уже построило за счет собственных ресурсов.

Промышленная группа «НЭК» вложила свыше 500 млн руб. в строительство второй очереди производственной площадки завода «Юнител Инжиниринг» в Чебоксарах. Дополнительно компания направила 190 млн руб. на дальнейшее развитие предприятия. Новая производственная линия площадью 4175 кв. м увеличит годовые мощности предприятия на 1100 шкафов и 4 тыс. серийных изделий.

Артём Дергунов