На постройку завода «Юнител Инжиниринг» в Чебоксарах выделили более 500 млн рублей

Промышленная группа «НЭК» инвестировала в строительство второй очереди производственной площадки завода «Юнител Инжиниринг» в Чебоксарах более 500 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил представитель пресс-службы АО «НЭК» Андрей Гусев.

Еще 190 млн руб. промышленная группа выделила на дальнейшее развитие завода.

Новая очередь завода занимает 4 175 кв. м и позволит увеличить производственные мощности на 1 100 шкафов и 4 тыс. серийных изделий ежегодно. В результате расширения создано 200 новых рабочих мест, а общая численность сотрудников предприятия превысила 400 человек. Средняя заработная плата на заводе составляет от 100 тыс. руб.

Планируется, что в 2025 году объем налоговых отчислений предприятия в региональный бюджет превысит 350 млн руб. Основным видом деятельности предприятия является разработка, производство, сервисное обслуживание и техническая поддержка продукции для автоматизации технологических систем в электроэнергетике и систем электроснабжения промышленных предприятий.

Влас Северин