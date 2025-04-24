Дорожные службы завершили работы по устранению дефектов на федеральных автодорогах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На шести федеральных трассах в Татарстане обновили дорожное покрытие

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ На шести федеральных трассах в Татарстане обновили дорожное покрытие

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В Татарстане работы проводились на трассе М-7 «Волга», подъездах к Ижевску, Перми и Кирову, где отремонтировали 6360 кв. м покрытия. На автодорогах Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск восстановили 4288 кв. м, а на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск — 181 кв. м. Всего в республике использовали 1332 т асфальтобетонных смесей.

Чувашские дорожники привели в порядок 8244 кв. м, из которых 7027 кв. м приходится на трассу М-7 «Волга» и 1218 кв. м — на автодорогу Цивильск — Ульяновск. Для работ применялись различные типы асфальтобетона, общий объем использованных материалов составил 1014 т.

В Марий Эл восстановили 1974 кв. м на трассе «Вятка», 468 кв. м на дороге «Поветлужье» и 2878 кв. м на автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, израсходовав 654 т дорожных материалов.

Артём Дергунов