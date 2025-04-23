WSJ: украинские власти боятся, что Трамп обвинит их в срыве переговоров

Президент США Дональд Трамп в разговоре со своими помощниками заявил, что заключить сделку оказалось сложнее, чем он себе представлял. Он открыто признавался в том, что ему не нравится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом The Wall Street Journal заявили американские чиновники. Недовольство хозяина Белого дома сосредоточено на действиях и заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, сказали они.

В Киеве же обеспокоены тем, что США перестанут поставлять вооруженным силам Украины военную помощь и обвинят власти страны в срыве мирных переговоров. Об этом WSJ пишет со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

Дональд Трамп публично высказывал свое недовольство господином Зеленским и ранее. В феврале он называл его диктатором. Позже между президентами возникла перепалка в Белом доме. В марте господин Трамп приостановил передачу разведданных Киеву. Сегодня, 23 апреля, он заявил, что заявления президента Украины о том, что власти страны не признают Крым российским, ударили по мирному соглашению.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане»