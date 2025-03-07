Глава Нацразведки объяснила, почему Трамп приостановил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине, потому что Владимир Зеленский воспринимал ее как должное, заявила директор Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила, что Вашингтон также приостановил передачу разведанных Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Нацразведки США Тулси Габбард

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters Директор Нацразведки США Тулси Габбард

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (помощь.— "Ъ") американских граждан как нечто должное»,— сказала госпожа Габбард в эфире Fox News (цитата по ТАСС).

28 февраля во время визита в Вашингтон у Владимира Зеленского произошел публичный конфликт с Дональдом Трампом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. После этой встречи господин Трамп приостановил отправку оружия Киеву. По данным The New York Times, приостановка затронула поставки более чем на $1 млрд.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».