Трамп заявил, что Украина не боролась за Крым в 2014 году

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев «не признает оккупацию Крыма». По мнению американского президента, это заявление ударило по мирным переговорам, поскольку Украина утратила полуостров много лет назад, и он сейчас даже не является предметом обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Если он так хочет вернуть Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?.. В этом регионе... находились крупные базы российских подводных лодок. Именно такие провокационные заявления, как у Зеленского, делают урегулирование конфликта столь сложным»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Также президент заявил, что господин Зеленский может или заключить мир с Россией, или продолжать боевые действия. Последний вариант, по его мнению, закончится потерей страны. «Заявление, сделанное сегодня Зеленским, лишь продлит ''поле смерти'', а этого никто не хочет!» — добавил он.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».