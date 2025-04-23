FT: отказ Рубио от участия в лондонских переговорах снижает их значимость
Отказ госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа от участия в сегодняшних лондонских мирных переговорах говорит о том, что реальные обсуждения ведутся в другом месте, пишет газета Financial Times. Издание пишет, что это резко снизит значимость встречи, несмотря на присутствие на ней спецпредставителя господина Трампа по Украине Кита Келлога.
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters
Издание отмечает, что господин Уиткофф отменил встречу в Лондоне из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским. Однако он планирует посетить Москву до конца этой недели. Это будет четвертый его визит к президенту РФ Владимиру Путину.
«Признание Крыма Соединенными Штатами вызовет крупный дипломатический кризис для ЕС и тем более для НАТО, нынешняя политика которого гласит: "Союзники не признают и никогда не признают незаконные и противоправные аннексии Россией, включая Крым"»,— пишет издание.
Вчера FT писал, что господин Путин якобы предложил заморозить линию фронта на Украине, закрепив за Россией примерно 20% ее территории. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию и призвал доверять только первоисточнику. Он добавил, что переговорный процесс не может быть публичным и требует много времени.
Подробнее о попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».