FT: отказ Рубио от участия в лондонских переговорах снижает их значимость

Отказ госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа от участия в сегодняшних лондонских мирных переговорах говорит о том, что реальные обсуждения ведутся в другом месте, пишет газета Financial Times. Издание пишет, что это резко снизит значимость встречи, несмотря на присутствие на ней спецпредставителя господина Трампа по Украине Кита Келлога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Издание отмечает, что господин Уиткофф отменил встречу в Лондоне из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским. Однако он планирует посетить Москву до конца этой недели. Это будет четвертый его визит к президенту РФ Владимиру Путину.

«Признание Крыма Соединенными Штатами вызовет крупный дипломатический кризис для ЕС и тем более для НАТО, нынешняя политика которого гласит: "Союзники не признают и никогда не признают незаконные и противоправные аннексии Россией, включая Крым"»,— пишет издание.

Вчера FT писал, что господин Путин якобы предложил заморозить линию фронта на Украине, закрепив за Россией примерно 20% ее территории. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию и призвал доверять только первоисточнику. Он добавил, что переговорный процесс не может быть публичным и требует много времени.

Подробнее о попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Екатерина Отрашкевич