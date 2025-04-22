Биткойн превысил $90 тыс. впервые с начала марта

Стоимость биткойна по состоянию на 17:20 мск достигла $90,3 тыс., свидетельствуют данные Investing.com. Цифровая валюта подорожала на 2,33%. Последний раз биткойн торговался на таком уровне 7 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В начале апреля валюта последовательно снижалась. Так, к 3 апреля биткойн упал ниже $82 тыс., к 6 апреля — ниже $79 тыс., на следующий день — ниже $75 тыс.

Первые признаки падения в 2025 году биткойн продемонстрировал в конце февраля, после сообщений о пошлинах США на импортные товары. Максимума в $109,5 тыс. валюта достигла во время прихода к власти в Белом доме Дональда Трампа.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойн бит».