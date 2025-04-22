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Российская армия взяла населенный пункт Сухая Балка в ДНР

Военнослужащие ВС РФ группировки войск «Юг» взяли под контроль поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ. Населенный пункт находится на константиновском направлении в Торецкой городской общине.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

28 марта президент Владимир Путин заявил, что российская армия освободила 70% территории ДНР. По его словам, стратегическая инициатива находится в руках России на всей линии фронта. В апреле под контроль военнослужащих РФ также перешли населенные пункты Преображенка , Валентиновка, Шевченко и Новомихайловка.

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