Армия России взяла под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР

Военнослужащие российской армии выбили ВСУ из населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ. Это четвертый населенный пункт за неделю, перешедший под контроль ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В марте Владимир Путин говорил, что армия России освободила 70% территории ДНР и 99% Луганской народной республики. На этой неделе, по данным Минобороны, российские военнослужащие взяли в ДНР населенные пункты Калиново и Валентиновка, а также село Преображенка.