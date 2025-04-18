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Коммерсантъ FM
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Российская армия взяла под контроль Валентиновку в ДНР

Российские военнослужащие взяли населенный пункт Валентиновка в Артемовском муниципальном округе ДНР, сообщили в Минобороны. В операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Накануне группировка войск «Центр» взяла село Преображенка в Красноармейском районе ДНР. С начала апреля Минобороны сообщало, что российские военнослужащие отбили в ДНР населенные пункты Разлив, Розовка, Елизаветовка, Калиново, а также село Катериновка.

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