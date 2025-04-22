Российские бойцы отказались от радиопереговоров при штурме Преображенки в ДНР

Российские военнослужащие группировки «Центр» во время штурма населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР) заменили радиопереговоры на систему звуковых сигналов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным министерства, штурмовые подразделения «практически исключили использование радиостанций». Главной сложностью в оборонном ведомстве назвали преодоление больших участков открытой местности с почти полным отсутствием укрытий. Из-за этого военнослужащие заходили в село группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла.

Минобороны сообщило о взятии села Преображенка 17 апреля. В марте президент Владимир Путин говорил, что армия России освободила 70% территории ДНР. В текущем месяце под контроль российской армии также перешли населенные пункты Калиново, Валентиновка, Шевченко и Новомихайловка.