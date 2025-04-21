Рамиль Муллин уходит с поста мэра Нижнекамска; 4 млрд руб. выплат семьям с детьми

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о своем решении уйти с поста мэра. О своем намерении он заявил во время праздничного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. В ходе встречи с работниками городской администрации Муллин подвел итоги совместной работы, попрощался с коллегами и официально объявил о скором сложении полномочий.

В период за январь — март 2025 года Социальный фонд России по Республике Татарстан направил свыше 4 млрд руб. на единое пособие для семей с детьми. Эти выплаты получили родители более чем 192 тыс. детей в республике. На пособие могут рассчитывать семьи, где доход на каждого члена семьи не достигает прожиточного минимума, установленного в размере 15 073 руб. на 2025 год.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с инициативой привлечения к административной ответственности родителей, допускающих управление детьми мототранспортом (квадроциклами, мопедами и мотоциклами) без соблюдения требований безопасности. По мнению госпожи Волынец, необходимо законодательно закрепить систему штрафных санкций для таких случаев.

В Казани появится новый пешеходный маршрут, который свяжет парк имени Горького с набережной реки Казанки. Проектом предусмотрено создание 160-метрового бульвара с брусчатым покрытием. Вдоль прогулочной зоны будут смонтированы осветительные приборы и установлены защитные ограждения для обеспечения безопасности горожан.

В Татарстане зафиксирован значительный рост выдачи наличных кредитов в марте 2025 года. По сравнению с февральскими показателями объем кредитования увеличился на 13% — с 5,45 до 6,14 млрд руб. Такой результат позволил республике занять шестую позицию в общероссийском рейтинге по объему выданных наличных кредитов.

В Чебоксарах на создание дорожной инфраструктуры в микрорайоне № 5 жилого комплекса «Новый город» направлено 118,8 млн руб. бюджетных средств. В рамках проекта подрядчики выполнят комплекс работ по укладке дорожного полотна, прокладке ливневых канализационных сетей, установке осветительных конструкций, а также организуют благоустройство территории с нанесением дорожной разметки, размещением знаков и высадкой зеленых насаждений.

Артём Дергунов