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Парк Горького и набережную Казанки соединят бульваром

В Казани от парка им. Горького до набережной реки Казанки проложат пешеходный бульвар. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Парк Горького и набережную Казанки соединят бульваром

Парк Горького и набережную Казанки соединят бульваром

Фото: Пресс-служба Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

Парк Горького и набережную Казанки соединят бульваром

Фото: Пресс-служба Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

Его протяженность составит 160 метров. Тротуар планируется уложить брусчаткой, а также установить на бульваре ограждения и освещение.

Работы планируют завершить к лету.

Дарья Сайфиева

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