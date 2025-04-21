В Казани от парка им. Горького до набережной реки Казанки проложат пешеходный бульвар. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Горького и набережную Казанки соединят бульваром

Фото: Пресс-служба Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани Парк Горького и набережную Казанки соединят бульваром

Фото: Пресс-служба Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

Его протяженность составит 160 метров. Тротуар планируется уложить брусчаткой, а также установить на бульваре ограждения и освещение.

Работы планируют завершить к лету.

Дарья Сайфиева