На строительство дороги в «Новом городе» в Чебоксарах выделили 118,8 млн рублей

На строительство дороги в микрорайоне № 5 жилого района «Новый город» в Чебоксарах выделили 118,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Основные работы включают в себя строительство дорожного покрытия, устройство наружных сетей ливневой канализации, монтаж наружного освещения, а также обустройство дорожных знаков, разметки и озеленения.

Работы планируется выполнить до 1 ноября 2025 года. Средства на них выделены из бюджета Чувашской Республики.

Влас Северин