В марте 2025 года в Татарстане выдали на 13% больше кредитов наличными, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За месяц объем кредитов наличными в Татарстане вырос на 13%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За месяц объем кредитов наличными в Татарстане вырос на 13%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстанцам за март выдали кредиты наличными на общую сумму 6,14 млрд руб. В феврале общая сумма кредитования составила 5,45 млрд руб.

По объему кредитования Татарстан занял 6-е место по России. Впереди оказались Москва, Московская область, Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года татарстанцам открыли кредитные карты на 4,24 млрд руб.

Дарья Сайфиева