Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец настаивает на введении штрафов для родителей, которые разрешают своим детям ездить на квадроциклах, мопедах и мотоциклах без соблюдения установленных норм. Об этом детский омбудсмен Татарстана сообщила «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волынец призвала ввести штрафы для родителей детей на мототранспорте

Фото: tatarstan.ru Волынец призвала ввести штрафы для родителей детей на мототранспорте

Фото: tatarstan.ru

«Мною предложено ввести возрастные ограничения для управления такими транспортными средствами, установить обязательное требование иметь водительские права соответствующей категории и значительно повысить уровень санкций за нарушения. Но никакие штрафы не вернут погибшего ребенка. Обращаясь к родителям, хочу подчеркнуть особую ответственность взрослых за обеспечение безопасности детей на дорогах», — отметила Ирина Волынец.

Ранее она предлагала штрафовать родителей детей на мототранспорте на сумму до 100 тыс. руб. за первое нарушение. Если их ребенка снова заметят за рулем мототранспорта, то повторный штраф должен быть увеличен в три раза от первоначального — до 300 тыс. руб.

21 апреля в Казани возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком на квадроцикле.

Дарья Сайфиева