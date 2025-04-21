Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Татарстан за I квартал 2025 года выделило более 4 млрд руб. на выплату единого пособия. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на управляющего региональным отделением СФР Эдуарда Вафина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 4 млрд рублей выплатили татарстанским семьям с детьми за I квартал 2025 года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ 4 млрд рублей выплатили татарстанским семьям с детьми за I квартал 2025 года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Финансовая поддержка предоставлена родителям более чем 192 тыс. детей.

Право на получение пособия имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленного прожиточного минимума, который в текущем году составляет 15 073 руб. Мера государственной поддержки распространяется на семьи с детьми в возрасте до 17 лет, а также на беременных женщин, вставших на медицинский учет на ранних сроках (до 12 недель).

Господин Вафин также сообщил, что назначение выплаты осуществляется после комплексной оценки потребности заявителей, учитывающей не только уровень доходов, но также наличие имущества.

Артём Дергунов