Песков объяснил важность диалога между Ираном, КНР и Россией

Диалог между Ираном, Россией и Китаем, в том числе по вопросу иранской ядерной программы, нужен для стабильности на Ближнем Востоке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил об этом в интервью иранскому госагентству IRNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение как с точки зрения интересов трех стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока»,— пояснил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 19 апреля, в Риме проходит второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля. Встреча продлилась почти три часа, в ходе нее представители двух стран обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана. По данным Reuters, иранским властям нужны гарантии, что США вновь не выйдут из сделки. Россия говорила о готовности выступить посредником между США и Ираном.

О переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».