Reuters: Ирану нужны гарантии, что США вновь не выйдут из ядерной сделки

На переговорах в Омане 12 апреля иранская делегация сообщила американской стороне, что Иран готов ограничить уровень обогащения урана, пишет Reuters со ссылкой на источники. Однако для этого Тегеран требует надежных гарантий, что президент США Дональд Трамп не выйдет из ядерной сделки, как в 2018 году.

По словам источника Reuters, на переговорах Иран не может пересечь «красные линии», установленные верховным лидером Али Хаменеи. Так, Тегеран никогда не согласится демонтировать центрифуги для обогащения урана или сократить его количество до уровня, который будет ниже указанного в ядерной сделке 2015 года. Также иранские власти отказываются обсуждать свою ракетную программу.

«В ходе непрямых переговоров в Омане Иран понял, что Вашингтон не хочет, чтобы Иран прекратил всю ядерную деятельность. Это может стать основой для Ирана и США для начала честных переговоров»,— сказал источник Reuters. Как уточнил собеседник агентства, Иран заявил о готовности сотрудничать с Международным агенством по атомной энергии, которое страна считает «единственным приемлемым органом в этом процессе».

В 2015 году Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как иранская сделка. Он предполагал ограничение Ираном своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД. После начала второго президентского срока Дональд Трамп решил снова заключить ядерную сделку. Россия выразила готовность посредничать в переговорах США и Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Лусине Баласян