Второй раунд переговоров США и Ирана начался в Риме

Второй раунд переговоров между США и Ираном, посвященных урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, начался в Риме. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Целью переговоров называли достижение прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению. Иранскую делегацию представляет глава МИД страны Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговоры проходят в резиденции посла Омана.

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля в Омане. Встреча длилась почти три часа, представители двух стран обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана.

Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Екатерина Отрашкевич