Главные новости за 17 апреля. Белгород, Воронеж, Курск
Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки
Минобороны: за сутки ВСУ лишились до 165 солдат в Курской области
Бывшего первого вице-губернатора Курской области Алексея Дедова отправили в СИЗО
Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин проведет в СИЗО еще три месяца
Подмосковный завод требует 181 млн с воронежского «Борхиммаша» и его владельцев
На содержание белгородских участков трассы М-2 «Крым» выделяют 1,4 млрд рублей