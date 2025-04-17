Главные новости за 17 апреля. Белгород, Воронеж, Курск

Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ лишились до 165 солдат в Курской области

Бывшего первого вице-губернатора Курской области Алексея Дедова отправили в СИЗО

Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин проведет в СИЗО еще три месяца

Подмосковный завод требует 181 млн с воронежского «Борхиммаша» и его владельцев

На содержание белгородских участков трассы М-2 «Крым» выделяют 1,4 млрд рублей