Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин проведет в СИЗО еще три месяца

Мещанский райсуд Москвы отказал белгородскому бизнесмену Владимиру Тебекину и его защите в изменении меры пресечения на более мягкую и оставил предпринимателя в СИЗО еще на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господину Тебекину вменяются мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконная банковская деятельность (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Он находится в СИЗО с июня 2023 года. Защита господина Тебекина уже несколько раз безуспешно пыталась смягчить меру пресечения. Несколько раз фигурант пытался заключить контракт на участие в спецоперации, но обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии исключило уход на СВО.

Известный бизнесмен и его деловой партнер Геннадий Бобрицкий были задержаны в июне 2023 года. По версии следствия, в 2014 году они организовали схему по отчуждению имущества местного завода «Энергомаш» в пользу подконтрольного им ООО «Индустрия». Ущерб региону, которому принадлежало около половины акций предприятия, следствие оценило в 661 млн руб. В начале лета 2024 года Геннадия Бобрицкого перевели из СИЗО на домашний арест, а в августе он перестал выходить на связь, после чего был объявлен в розыск.

Подробнее об уголовных делах Владимира Тебекина — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова