Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 69 боеприпасов и 81 беспилотника. В результате погиб 10-летний мальчик, были ранены еще три человека. Разрушения получили 15 жилых помещений и 19 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Красный Октябрь, Николаевка, Никольское, Отрадное, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный ударили с помощью девяти БПЛА, три из которых сбили. В селе Николаевка пострадал грузовик, в селе Красный Октябрь — административное здание сельхозпредприятия и автомобиль, в селе Отрадное — частный дом. Сегодня утром из-за атаки FPV-дрона на хуторе Церковный было повреждено здание сельхозпредприятия.

В Борисовском районе села Байцуры, Березовка, Богун-Городок и Грузское атаковали девятью беспилотниками, один из которых ликвидировали. В селе Березовка повреждены три частных дома, три автомобиля и автобус, надворная постройка, линии газо- и электроснабжения, в селе Байцуры — газовая труба.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Вериговка, Двулучное и Долгое обстреляли с помощью 17 боеприпасов и восьми БПЛА. В селе Борки пострадал боец подразделения «Орлан». После оказания помощи в Валуйской центральной райбольнице (ЦРБ) его отправили на амбулаторное лечение.

В Волоконовском районе села Волчья Александровка и Тишанка атаковали с помощью 14 боеприпасов и беспилотника. В первом селе повреждена теплица в частном домовладении.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский, Чапаевский, селам Глотово, Головчино, Дорогощь, Мокрая Орловка, Пороз, Почаево и Смородино ударили с помощью 29 боеприпасов и 20 дронов. В селе Дорогощь повреждена легковушка, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи. Сегодня ночью после сброса взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне пострадали пять квартир в многоквартирном доме (МКД) и две машины, в Чапаевском — три легковых автомобиля и две квартиры в МКД.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье и село Графовка атаковали с помощью девяти боеприпасов и десяти БПЛА, четыре из которых ликвидировали. В райцентре из-за удара FPV-дрона ранен мирный житель. Он находится в горбольнице №2 в облцентре в состоянии средней степени тяжести. Также в поселке Красная Яруга разрушения получили два частных дома, четыре автомобиля, административное здание, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.

Вчера в Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мирный житель, который пострадал в результате атаки дрона на машину в селе Илек-Кошары 13 апреля. У него диагностировали баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжает лечение амбулаторно.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка подверглись ударам 24 беспилотников, 17 из которых сбили. В селе Маломихайловка из-за сдетонировавшей мины погиб 10-летний мальчик. В селе Новая Таволжанка из-за атаки БПЛА на автомобиль был ранен мирный житель. Он проходит лечение амбулаторно. Кроме того, вчера в медучреждение обратился гражданин, который 14 апреля получил баротравму в результате удара дрона по автомобилю в селе Коровино. Он также отпущен домой. В селе Белянка повреждения установлены в прицепе грузовика, в селе Новая Таволжанка — в двух автомобилях, в селе Муром — в частном доме, также сгорел недействующий объект торговли. Поздно вечером Шебекине в результате атаки БПЛА на предприятии поврежден производственный цех, сегодня утром из-за еще одного удара дрона — коммерческий объект.

Сутками ранее ВСУ обстреляли десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 67 БПЛА. Никто не пострадал. Повреждения получили пять частных домовладений и 13 транспортных средств.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова