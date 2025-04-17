На содержание белгородских участков трассы М-2 «Крым» выделяют 1,4 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» объявило четыре конкурса на содержание участков дороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» в Белгородской области. Их совокупная протяженность составляет 184 км. Общая сумма начальных цен контрактов — 1,4 млрд руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В 498,7 млн руб. заказчик оценил содержание 70,3 км трассы с 1 июля 2025 года по 30 июня 2027-го. Гарантия на работы составит трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта. В те же сроки и на тех же условиях предлагается следить за состоянием 67,8 км за 280,5 млн руб.

Еще два подряда оценены в 332,2 млн и 288,9 млн руб. В рамках первого необходимо содержать 25,6 км трассы, второго — 20,3 км. Работы в обоих случаях требуется выполнять с 1 июня 2026 года по 15 августа 2027-го. Гарантия на них составит год.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 12–14 мая, итоги планируется подвести 15–19 мая.

На этой неделе стало известно, что воронежские власти ищут подрядчиков для содержания участков дороги Курск–Воронеж (Р-298) — Р-22 «Каспий» за 1,1 млрд руб.

Алина Морозова