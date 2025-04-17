За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились до 165 военнослужащих на курском направлении. Также российские войска уничтожили 12 автомобилей, пять боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, два танка, боевую машину пехоты. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого поразили формирования механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад теробороны ВСУ в районах курского села Горналь, а также — населенных пунктов Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь украинских формирований в Курской области вошли до 74 780 военнослужащих, 2 734 автомобиля, 2 277 боевых бронированных машин, 618 артиллерийских орудий, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 125 станций РЭБ, 57 пусковых установок РСЗО, 57 единиц инженерной и другой техники, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 12 РЛС ПВО, десять транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сутками ранее украинские формирования лишились в Курской области до 160 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова