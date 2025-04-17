Ушаков: о приближении встречи Путина и Трампа говорить можно, но без конкретики

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что говорить о приближении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно, но конкретные сроки пока не согласовывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Говорить об этом можно, потому что эта тема на слуху, но я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались»,— сказал господин Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, приближаются ли стороны к встрече лидеров. «Сроки не согласовывались и даже место встречи не согласовывалось»,— уточнил помощник президента.

Ранее сегодня, 17 апреля, Юрий Ушаков сказал журналистам, что в настоящее время ведется диалог о новом телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президенты в последний раз общались 18 марта, до этого телефонный разговор состоялся 12 февраля. Как в начале апреля сообщал NBC, советники господина Трампа рекомендовали ему больше не звонить Владимиру Путину до тех пор, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая