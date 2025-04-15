200 млрд инвестиций в комплекс «Аммоний-2» и новая особая экономическая зона в Татарстане

Инвестиции в производственный комплекс «Аммоний-2» в Татарстане составили 200 млрд руб. В год предприятие будет выпускать примерно 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида. Строительство планируется начать в 2026 году.

Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга — Менделеевск» начнет строиться в Татарстане в декабре 2025 года. Площадь ОЭЗ составит 900 га. Резидентами планируют стать ООО «Аммоний-2», проект «АЭТС-Водород» и другие.

В 2026 году в Татарстане объем валовой сельхозпродукции республики планируют нарастить до 1,5 млрд руб. За прошлый год объем валовой сельхозпродукции увеличился до 1,067 млрд руб.

В Менделеевском районе Татарстана планируют построить водородную станцию за 500 млрд руб. Начать строительство собираются на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга — Менделеевск».

В Казани реставрируют здание бывшей Казанской учительской семинарии. В ходе работ планируется укрепить фундамент, обновить кровлю, заменить инженерные коммуникации и провести реставрацию оригинальных элементов оформления.

В Менделеевском районе за I квартал года ввели 3,5 тыс. кв. м жилья. Глава Менделеевского района Радмир Беляев сообщил, что коммерческое жилье будет востребовано, это связано со строительством завода «Аммоний-2», который предоставит 500 новых рабочих мест.

С 16 апреля в столице Татарстана появятся еще 42 платные парковки общей вместимостью 1506 машино-мест. Новые платные парковочные места появятся в Советском, Ново-Савиновском, Московском, Приволжском и Вахитовском районах.

Заместителем министра сельского хозяйства Чувашской Республики назначен Ленар Балтаев. В период с 2003 по 2016 год он работал в банковской сфере.

В Казани на сайте объявлений продают завод металлоконструкций за 1,9 млрд руб. Согласно описанию, в состав производственного комплекса входят здания общей площадью свыше 20 тыс. кв. м, расположенные на земельном участке площадью 7 га.

Дарья Сайфиева