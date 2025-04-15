За первые три месяца года в Менделеевском районе ввели 3,5 тыс. кв. м жилья. Это стало известно в ходе проведения муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Менделеевском районе за I квартал года ввели 3,5 тыс. кв. м жилья

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Менделеевском районе за I квартал года ввели 3,5 тыс. кв. м жилья

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Менделеевского района Радмир Беляев сообщил, что коммерческое жилье будет востребовано, это связано со строительством завода «Аммоний-2», который предоставит 500 новых рабочих мест.

«По количеству жилья мы готовы в большом объеме рассматривать потенциальных инвесторов», — сказал господин Беляев.

Всего в текущем году в районе планируется ввести 15 тыс. кв. м жилья, среди которых два арендных дома на 120 квартир. Также в планах возведение индивидуального жилищного строительства в поселках Тихие Горы и Сетяково.

Корреспонденту «Ъ Волга-Урал» заместитель руководителя исполкома Менделеевского района Ленар Ахметов заявил, что в районе план по вводу жилья будет перевыполнен.

Артём Дергунов