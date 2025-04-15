Инвестиции в производственный комплекс «Аммоний-2» в Татарстане составили 200 млрд рублей

Объем инвестиций в комплекс по производству карбамида и аммиака «Аммоний-2» в Татарстане составил 200 млрд руб. Об этом сообщили на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

Среднегодовая выручка комплекса оценивается в 60 млрд руб. В год предприятие будет выпускать примерно 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида. Строительство планируется начать в 2026 году.

В 2024 году выручка предприятия «Аммоний» составила 31,6 млрд руб., но краткосрочные займы выросли более чем в четыре раза, составив 63 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «„Аммоний“ перегрузил долговую тележку».

Дарья Сайфиева