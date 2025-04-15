В Казани на сайте объявлений продают завод металлоконструкций за 1,9 млрд рублей
В Казани на одном из сервисов с бесплатными объявлениями выставили на продажу завод металлоконструкций полного цикла. Продавец оценил лот в 1,9 млрд руб.
В Казани на сайте объявлений продают завод металлоконструкций за 1,9 млрд рублей
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно размещенному на сайте описанию, в состав производственного комплекса входят здания общей площадью свыше 20 тыс. кв. м, расположенные на земельном участке площадью 7 га. Все объекты недвижимости и земля находятся в собственности.
Мощности предприятия позволяют выпускать более 1,3 тыс. тонн металлических изделий в месяц. Завод оснащен оборудованием для производства крупногабаритных конструкций из сварных балок, а также легких стальных тонкостенных конструкций для быстровозводимых зданий.
На заводе работает более 400 высококвалифицированных сотрудников.