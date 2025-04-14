Медведев назвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца нацистом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вероятного нового канцлера Германии, лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца «подумать дважды», прежде чем заявлять об ударах по Крымскому мосту. В социальной сети Х господин Медведев назвал Фридриха Мерца нацистом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — говорится в сообщении Дмитрия Медведева. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Фридриха Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине.

Сегодня лидер ХДС сказал, что если европейские партнеры одобрят поставку Германией крылатых ракет Taurus для Украины, Берлин начнет их передачу для ВСУ. По его словам, Киев должен перейти от обороны к наступательным действиям и начать атаки на критические объекты российской инфраструктуры. Вероятной целью такой атаки может стать Крымский мост.

О том, кто такой Фридрих Мерц, читайте в материале «Ъ» «"Враг Меркель", "немецкий Трамп" и пилот».