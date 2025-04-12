Малолетний досуг

Число несовершеннолетних, арестованных по ижевскому делу о надругательстве над сверстником, выросло до пяти. 12 апреля Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО еще двух фигуранток. Резонансный инцидент дошел до Следственного комитета РФ: председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева сообщила, что «держит на контроле ситуацию», в которой, помимо прочего, уже «разбираются психологи и педагоги». Как развивалась местная история о сексуализированном насилии — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Еще двух несовершеннолетних девушек отправили в СИЗО по ижевскому делу о надругательстве над сверстником, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Им предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Решение заключить фигуранток под стражу почти на два месяца принял 12 апреля Индустриальный райсуд Ижевска. Таким образом, число малолетних арестантов в возрасте 14–17 лет, проходящих по делу о сексуализированном насилии, выросло до пяти.

Следствие считает, что несовершеннолетние фигуранты 3–4 апреля надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Как рассказали близкие 16-летнего потерпевшего Telegram-каналу «Осторожно, новости», обвиняемые избивали его пряжкой ремня, били молотком по коленке, где стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики, заставляли оголяться и снимали все это на видео. Собеседники издания указывают, что пострадавшему сбрили волосы и надругались с помощью швабры. Кроме того, добавляют близкие жертвы, фигуранты заставляли потерпевшего звонить матери и просить для них денег.

«Во время общения с силовиками подростки признались, что издевались над Димой и записывали все это на видео ради забавы. По словам знакомых пострадавшего, травля началась месяц назад»,— пишет Telegram-канал. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики. Указывается, что медицинская экспертиза установила около 100 гематом на теле потерпевшего.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали «Ъ-Удмуртия» 11 апреля, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. С родителями несовершеннолетнего работают психологи.

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После избиения и надругательства над подростком удмуртский СУ СКР завел уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ, по ней проходят пятеро фигурантов). В ведомстве уточнили «Ъ-Удмуртия», что дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел.

На произошедшее отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. «Мы держим ситуацию на контроле: на связи с врачами, сотрудниками полиции, следователями. Какое наказание ждет злодеев, будет решать суд. Сегодня вместе с психологами и педагогами разбираемся, как могло такое случиться»,— написала детский омбудсмен. Госпожа Авдеева добавила, что сегодня ижевские школы проводят родительские собрания, классные часы и педсоветы, где разъясняется уголовная и административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «С ребятами работают психологи, в том числе наших кризисных центров»,— сказала она.

Резонансный инцидент дошел до центрального аппарата СКР: к вечеру 11 апреля стало известно, что председателю ведомства Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Следствие по уголовному делу о сексуализированном насилии продолжается.

Евгений Щепелев