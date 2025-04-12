Еще двух девушек отправили в СИЗО по делу о надругательстве над сверстником

Еще двух несовершеннолетних девушек отправили в СИЗО по делу о надругательстве над сверстником, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Им предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ, до 15 лет лишения).

Следствие считает, что 14-летняя и 17-летняя фигурантки 3-4 апреля надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Обвиняемые и их защитники просили избрать более мягкую меру пресечения, однако Индустриальный райсуд Ижевска учел среди прочего «обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления» и решил заключить фигуранток под стражу почти на два месяца, до 3 июня.

Таким образом, количество арестованных подростков по делу о надругательстве над сверстником выросло до пяти. 11 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что Устиновский райсуд Ижевска принял решение отправить в СИЗО трех несовершеннолетних. Фигуранты проходят проходят по той же статье.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 3-4 апреля фигуранты совершили сексуализированное насилие над потерпевшим с помощью швабры, его били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего.

Резонансный инцидент дошел до Следственного комитета России (СКР): председателю ведомства Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.