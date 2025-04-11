Детский омбудсмен УР прокомментировала дела об издевательствах над подростками

Уполномоченная по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева прокомментировала инциденты с сексуальным насилием и избиением подростков. Она подчеркнула во «ВКонтакте», что насилие и унижение со стороны сверстников привели к «печальным последствиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Авдеева, vk.com Фото: Ольга Авдеева, vk.com

«Мы держим ситуацию на контроле: на связи с врачами, сотрудниками полиции, следователями. Какое наказание ждёт "злодеев", будет решать суд. Сегодня вместе с психологами, педагогами разбираемся, как могло такое случиться»,— написала госпожа Авдеева.

Детский омбудсмен добавила, что подростки находятся под медицинским наблюдением. «Один из них госпитализирован, другой — получает амбулаторное лечение»,— написала уполномоченная по правам ребенка.

Напомним, 11 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о задержании трех подростков в Ижевске по признакам насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Издание со ссылкой на «близких» пострадавшего пишет, что «3 и 4 апреля шестеро несовершеннолетних более суток издевались над 16-летним Димой». Указывается, что над ним надругались с помощью швабры, били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего. К вечеру 11 апреля число задержанных выросло до пяти: были арестованы еще две несовершеннолетние девушки.

10 апреля в сети появились кадры 14-летнего пострадавшего подростка, лежащего на лестничной клетке среднеобразовательного учреждения. Следствие считает, что его избил другой учащийся. Несовершеннолетнего доставили в больницу: ему оказывается вся необходимая помощь. Было возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ст. 293 УК РФ).

Доклады по уголовным делам, связанным с избиением и надругательством над подростками, предоставят председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.