Минобр Кубани: 65% кубанских девятиклассников выбрали среднее профобразование

Количество студентов в учреждениях среднего профессионального образования Краснодарского края достигло 154 тыс. человек, что на 47 тыс. больше, чем в вузах региона. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал первый заместитель министра образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«65% кубанских девятиклассников сделали выбор в пользу колледжей и техникумов»,— отметил он.

По его словам, в последнее время наблюдается рост популярности рабочих профессий и среднего профессионального образования в целом.

В Краснодарском крае среди выпускников колледжей и техникумов процент трудоустройства в прошлом году составил 68%, у выпускников федерального проекта «Профессионалитет» (запущен в 2022 году с целью обновить инфраструктуру средних учебных заведений и наладить взаимодействие между колледжами и предприятиями) — до 85%.

Подробнее — в материале «В рабочем порядке».

Наталья Решетняк