Главные новости к утру 10 апреля

Внутри России производится и ввозится из-за рубежа в общей сложности 1,49 млрд упаковок нелегальной кондитерской и шоколадной продукции, выяснили эксперты Высшей школы экономики по просьбе «Ъ». В результате бюджет страны только в 2025 году, как ожидается, недополучит более 12 млрд руб.

СКР завершил расследование уголовного дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве. Оно было возбуждено по двум статьям: «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц» (222.1 УК) и «теракт» (205 УК).

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе санкций Великобритании. С февраля 2023 года по январь 2024 он, с помощью родных, приобрел себе внедорожник Mercedes-Benz и оплатил обучение детей брата в частной школе Лондона.

На рынке офисов растет число тех, кто инвестирует в площади в бизнес-центрах для дальнейшей их сдачи в аренду. В первом квартале 2025 года доля таких покупок увеличилась почти втрое, до 44%. Однако из-за снижения объемов строительства, эксперты не ожидают, что такое положение дел сохранится надолго.

Производство спирта в РФ сократилось в первом квартале на 12% год к году, а отгрузки с заводов — на четверть. Причина — повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала года. Это вынудило ритейлеров и дистрибуторов сформировать в конце прошлого года товарные запасы.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения предупредила о возможном сильном извержении вулкана Безымянный. По спутниковым данным группы, извержение гиганта, сопровождающееся выбросами газов и пара, усиливается.