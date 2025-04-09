Reuters: ЦБ Китая просит госкредиторов сократить закупки долларов

Народный банк Китая просит госкредиторов сократить закупки долларов США, чтобы не допустить резкого падения курса юаня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / File Photo / Reuters Фото: Jason Lee / File Photo / Reuters

По словам одного из источников, крупным банкам предписано усилить проверки при покупке долларов своими клиентами. Рынки предполагают, что китайский банк таким образом хочет снизить число спекулятивных сделок. Также Народный банк Китая планирует помогать крупнейшим предприятиям введением льгот и выплатами субсидий.

С начала месяца китайский юань потерял около 1,3% и сейчас торгуется на уровне 7,35 за доллар. Источники Reuters утверждают, что Народный банк будет принимать все возможные меры, чтобы сохранить стабильность финансового рынка.

Сегодня, 9 апреля, Китай повысил ответные пошлины на американские товары до 104%. Аналогичную меру в отношении КНР Дональд Трамп принял вчера. Увеличение тарифов произошло после того, как Китай проигнорировал ультиматум господина Трампа и не стал отменять свои 34-процентные контрмеры. Пошлины в отношении 185 стран президент США ввел 2 апреля. По мнению господина Трампа, это позволит сделать американскую экономику «великой снова».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».

Екатерина Отрашкевич