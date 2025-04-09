МЧС начало выводить российских спасателей из Мьянмы

Спасатели МЧС России завершили активную фазу поисково-спасательной операции в Мьянме, пострадавшей от землетрясения. Глава ведомства Александр Куренков распорядился начать вывод спасателей. Об этом он сказал руководителю оперативной группы МЧС в Мьянме Сергею Воронцову, передает ТАСС.

Российские спасатели прибыли в Мьянму 29 марта. Их направили в наиболее пострадавший район страны — провинцию Мандалай. В операции приняли участие более 260 российских специалистов. За время работы они обследовали 88 разрушенных зданий на общей площади завалов 129 тыс. кв. м.

В первый день операции спасатели извлекли из-под завалов живой беременную женщину. Также российские врачи оказали помощь более чем 300 местным жителям. Работы велись круглосуточно.

В Мьянме 28 марта произошло несколько землетрясений. В результате погибли 3600 человек, 5017 получили ранения и 160 пропали без вести. Эпицентр первого землетрясения находился в 17 км от города Мандалай, в котором живет 1,5 млн человек. В результате более 3 млн жителей покинули дома.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».