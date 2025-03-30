Спасателей МЧС России направили в самый пострадавший район Мьянмы

Российские спасатели приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Отряд МЧС России направлен в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Туда направили группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотных авиационных систем. Специалисты осуществляют поисково-спасательные работы на месте. Еще десять спасателей отправились на место на высокопроходимых автомобилях. Специалистам предстоит оценка инфраструктуры и состояния дорожного полотна. Решение принято по итогам состоявшегося в Нейпьидо заседания представителей МЧС России и руководства правительства Мьянмы.

«Шанс есть всегда, поэтому мы прилетели сюда, чтобы спасать людей»,— сказал ТАСС руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

Отряд МЧС России вошел в состав международного оперштаба, сформированного в соответствии с Уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд, отмечается в сообщении.

Спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» прибыли в Мьянму на самолетах МЧС России вчера, 29 марта.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к масштабным разрушениям. Погибло более 1,6 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек пострадали. Подземные толчки также были зафиксированы в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии.

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с трагедией.

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