Российские спасатели извлекли женщину из-под завалов в Мандалае

МЧС России сообщило, что российские и китайские спасатели извлекли тело женщины из-под завалов в Мандалае. Она пролежала под грудами бетона после землетрясения более двух суток.

«В городе Мандалае пострадавшую обнаружили под обломками поисковые собаки кинологического расчета ведомства. Спасательная операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни»,— сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Как добавило ведомство, спасатели работают круглосуточно. Поиски людей, которые числятся пропавшими без вести, осложнены большим количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями строений и продолжающимися афтершоками.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Погибли более 1,7 тыс. человек, еще 3,4 тыс. пострадали. Еще как минимум 17 человек погибли в тайском Бангкоке. Подземные толчки ощущались почти на всей территории Юго-Восточной Азии.

Власти Мьянмы после землетрясения запросили помощь у других государств. Спасателей в страну отправили в том числе Россия, Индия, Китай, Малайзия. США, Евросоюз и Великобритания также направили гуманитарную помощь.

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